Дорогу перекрыли возле взрывающейся автозаправки в Новосибирске

Сотрудники ГИБДД перекрыли Гусинобродское шоссе в Новосибирске, на месте пожара происходят хлопки газовых баллонов и емкостей с топливом, сообщает ГУ МЧС по региону.

В 18.04 пожарно-спасательные подразделения МЧС России выехали на сообщение о возгорании автозаправочной станции по улице Гусинобродское шоссе. Через семь минут первые пожарные расчеты были на месте, где происходило плотное задымление. Четыре человека с ожогами госпитализированы в больницу.

«На данный момент происходят хлопки газовых баллонов и емкостей с топливом… Улица Гусинобродское шоссе перекрыта сотрудниками ГИБДД», — говорится в сообщении.