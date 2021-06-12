Путин прокомментировал скандальные слова Байдена об «убийце»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не переживает из-за скандальных заявлений американского лидера Джо Байдена в свой адрес. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC, фрагмент которого был показан в пятницу.

«Я всегда действовал в интересах российского народа и российского государства. И различные ярлыки - это не то, о чем я переживаю хоть в малейшей степени», - сказал Путин, отвечая на вопрос, как он относится к тому, что Байден назвал его «убийцей».

«За время моей работы я привык к разного рода атакам со всех углов и под любыми предлогами, разного уровня ярости, и ничто из этого меня не удивляет"», — отметил президент России.

Путин добавил, что, хотя использование подобных ярлыков стало нормальным в американской политической культуре, вероятно, под влиянием Голливуда, в России это нормальным не выглядит. «Я не хочу показаться грубым, но это напоминает какое-то несварение желудка, словесное несварение», — указал российский лидер.

Полная версия интервью, как планируется, будет показана NBC в понедельник, 14 июня. Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. Ранее слова Байдена об «убийце» президент России прокомментировал детской поговоркой: «Кто как обзывается, тот сам так и называется».