Новосибирская пенсионерка «заказала» бывшего мужа

Заказное убийство расследовано в Новосибирской области – пожилая местная жительница решила расправиться с бывшим мужем из-за конфликтов.

По данным СУ СКР по Новосибирской области, в конце 2019 года 62-летняя местная жительница предложила знакомому убить ее бывшего мужа, с которым у нее сложились плохие отношения.

«Мужчина согласился оказать содействие обвиняемой и подыскал на роль исполнителя 46-летнего приятеля, и после его согласия совершить убийство потерпевшего за денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей, показал фотографию последнего, обеспечил информацией о его месте проживания и образе жизни», – говорится в сообщении.

Исполнитель приехал к дому обвиняемого в поселке Кудряшовском. Под видом курьера с посылкой он прошел в дом, где достал пистолет и выстрелил хозяину в голову. От ранений 65-лений мужчина умер на месте.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Исполнитель убийства сотрудничал со следствием. В ближайшее время дело рассмотрит Новосибирский областной суд: за преступление ответят и заказчица, и исполнитель, и их подельник.