Россия сыграет первый матч на Евро-2020 с сильнейшей Бельгией

Сборная России начинает путь на Евро-2020 в субботу, 12 июня. Соперником подопечных Станислава Черчесова в домашнем матче станет сильнейшая футбольная команда в мире — Бельгия. Тренер признался, что спокойным в такой ситуации быть нельзя, но никто не знает, что произойдет «в конкретный день и час».

Россия и Бельгия на чемпионатах Европы встречались только в ХХI веке — как раз в отборочном турнире к Евро. Оба матча завершились разгромом россиян — 1:3 и 1:4.

«Красные дьяволы» — лидеры в рейтинге ФИФА. В составе команды — топовые европейские игроки: Тибо Куртуа, Эден Азар («Реал), Ромелу Лукаку («Интернационале»), но на матч с Россией не выйдет травмированный полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне.

«Когда перед тобой сборная Бельгии, где каждый игрок — звезда, вряд ли можно быть до конца спокойным. Но нельзя потерять уверенность в себе. Лучшая команда мира объективно сильнее. Но это глобально. А что будет в конкретный день и час, не знает никто», — высказывался о сопернике главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

«Думаю, что поставить "автобус" у своих ворот — это единственный способ для России не проиграть. Сборная Бельгии очень сильна на контратаках, любит, когда соперник владеет мячом. Любая потеря — и команда отвечает стремительной контратакой», — поделился мнением экс-защитник сборной Бельгии Николас Ломбертс в интервью «Спорт-Экспрессу».

Начало матча Россия — Бельгия по расписанию: 22.00 мск

Где смотреть: прямой эфир на телеканале «Россия» и на онлайн-платформе «Смотрим»

Действующий нападающий сборной Бельгии Дрис Мертенс назвал Россию «грозным соперником». «(Россияне) очень хорошо знают, что делать на поле со своей игрой, адаптированной под высокорослого нападающего Артёма Дзюбу. Они уверены в себе и вдобавок играют дома. Так что для нас это опасно», — приводит слова Мертенса Nieuwsblad.

«Главный козырь — командная игра, настрой каждого футболиста, желание дополнять друг друга. Второй — болельщики, третий — наши легионеры. Я имею ввиду Головина, Миранчука и Черышева», — перечислил достоинства национальной команды защитник сборной Георгий Джикия.

Букмекеры видят фаворитом команду Роберто Мартинеса. На Бельгию в этом матче можно поставить за 1.70, на ничью за 3.90, победу России букмекеры предлагают за 5.50.