НАВЕРХ
Чемпионат Европы по футболу 2020
11 июня — 11 июля 2021 года
Партнер спецпроекта
Турнирная таблица Календарь Новости Конкурс прогнозов Конкурс кричалок
Трансформируй свое ТВ
300 телеканалов
Тысячи фильмов
Концерты и караоке
Радио и аудиокниги
Подключить «Трансформер»
ЧЕ-2020
Футбольные прогнозы
Сделать прогноз Сочинить кричалку

Россия сыграет первый матч на Евро-2020 с сильнейшей Бельгией

Источник:
Sibnet.ru
105 1
Фото: © РФС
Сборная России начинает путь на Евро-2020 в субботу, 12 июня. Соперником подопечных Станислава Черчесова в домашнем матче станет сильнейшая футбольная команда в мире — Бельгия. Тренер признался, что спокойным в такой ситуации быть нельзя, но никто не знает, что произойдет «в конкретный день и час».

Россия и Бельгия на чемпионатах Европы встречались только в ХХI веке — как раз в отборочном турнире к Евро. Оба матча завершились разгромом россиян — 1:3 и 1:4.

«Красные дьяволы» — лидеры в рейтинге ФИФА. В составе команды — топовые европейские игроки: Тибо Куртуа, Эден Азар («Реал), Ромелу Лукаку («Интернационале»), но на матч с Россией не выйдет травмированный полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне.

«Когда перед тобой сборная Бельгии, где каждый игрок — звезда, вряд ли можно быть до конца спокойным. Но нельзя потерять уверенность в себе. Лучшая команда мира объективно сильнее. Но это глобально. А что будет в конкретный день и час, не знает никто», — высказывался о сопернике главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

«Думаю, что поставить "автобус" у своих ворот — это единственный способ для России не проиграть. Сборная Бельгии очень сильна на контратаках, любит, когда соперник владеет мячом. Любая потеря — и команда отвечает стремительной контратакой», — поделился мнением экс-защитник сборной Бельгии Николас Ломбертс в интервью «Спорт-Экспрессу».

Начало матча Россия — Бельгия по расписанию: 22.00 мск
Где смотреть: прямой эфир на телеканале «Россия» и на онлайн-платформе «Смотрим»

Действующий нападающий сборной Бельгии Дрис Мертенс назвал Россию «грозным соперником». «(Россияне) очень хорошо знают, что делать на поле со своей игрой, адаптированной под высокорослого нападающего Артёма Дзюбу. Они уверены в себе и вдобавок играют дома. Так что для нас это опасно», — приводит слова Мертенса Nieuwsblad.

«Главный козырь — командная игра, настрой каждого футболиста, желание дополнять друг друга. Второй — болельщики, третий — наши легионеры. Я имею ввиду Головина, Миранчука и Черышева», — перечислил достоинства национальной команды защитник сборной Георгий Джикия.

Букмекеры видят фаворитом команду Роберто Мартинеса. На Бельгию в этом матче можно поставить за 1.70, на ничью за 3.90, победу России букмекеры предлагают за 5.50.

Еще по теме
Евро-2020: кто играет 12 июня
Футбол начинается: успей сделать прогноз!
Томская игуана предсказала победу России в матче с Бельгией
Дзюба напел заводящие его песни
смотреть все
ЕВРО 2020 #Футбол
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новый онкодиспансер построят в Новосибирске
Сурганова выпустила новый альбом «Все будет»
Томская игуана предсказала победу России в матче с Бельгией
Большую партию молодых осетров выпустят в Обь в 2021 году
Самое популярное
Фильм «Гнев человеческий» Гая Ричи появился в Wink
Конкурс футбольных прогнозов стартует на Sibnet.ru
Ростелеком объявил конкурс футбольных кричалок
Грозы и град накроют Томскую область
Обсуждение (1)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
11 июня 22:00
(МСК)
Турция
Италия
12 июня 16:00
(МСК)
Уэльс
Швейцария
Весь календарь
конкурс прогнозов
сделать прогноз
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
33
МИД посчитал санкции против России «вечными»
32
ФБК и «Штабы Навального» признали экстремистскими организациями
29
Депутаты придумали платить по 10 тысяч всем жителям просто так
28
Кремль прокомментировал процесс по делу гибели рейса МН17
28
Госдума запретила уравнивание ролей СССР и Германии
Sibnet.Ru