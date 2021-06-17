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Футбольный сленг: как понять комментатора?

Источник:
Sibnet.ru
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Футбольный комментатор во время матча
Футбол — не только самая популярная игра в мире, но и огромная социальная группа спортсменов, фанатов и сочувствующих, которые за многие годы сформировали собственный язык. Как понять футбольный сленг и откуда пришли, казалось бы, совершенно не связанные со спортом выражения?

Большинство сленговых слов придумали комментаторы и спортивные журналисты, когда искали синонимы постоянно повторяющимся терминам в тексте. Или удачная тактика или удар входил в историю и его поэтичное название закреплялось в терминологии.

Игроки: джокер и бревно

Игроки команд — главные персонажи футбольных баталий. Неудивительно, что для их ролей появились свои наименования.

Например, джокером называют выходящего на замену футболиста, который кардинально может изменить ход игры в пользу своей команды. Популярным этот термин стал в конце 90-х, когда некоторые игроки сделали такую замену элементом игровой тактики.

Известный игрок Оле Гуннар Сульшер стал олицетворением этого амплуа. Так, в финале Лиги Чемпионов 1999 года против мюнхенской «Баварии» Сульшер принес победу своей команде уже в компенсированное время.

Дающий много голевых передач игрок — ассистент. Этот термин произошел от слова ассист — голевая передача (от англ. assist, помощь).

С какого момента футболистов с плохим уровнем игры начали называть деревом — неизвестно. Но считается, что это оскорбление появилось в среде российских фанатов, которые постоянно разочаровывались в игре своей сборной. Произошел термин от ассоциации — если футболист неповоротливый, двигается небыстро, то напоминает дерево, вросшее в поле.

«Раньше футболистов называли деревом и каланчой. В принципе, мы, футболисты, с детства привыкли, что нас плотненько оскорбляют, но после чемпионата мира все поменялось — нас стали любить, узнавать. Мы стали попадать по мячу», — говорил Артем Дзюба в программе «Вечерний Ургант» в 2019 году.

Дайвер, ныряльщик, симулянт — футболист, имитирующий нарушения против него. Дайвером или ныряльщиком такого игрока стали называть потому что он драматично падает после малейшего прикосновения, ныряет под ноги соперника.

«Иногда я чувствую дискомфорт из-за своего стиля, поскольку я иду в обводку и постоянно получаю по ногам… Мне безумно грустно, когда я слышу от игроков, тренеров, комментаторов и черт знает кого еще такие слова: "его на самом деле стоит бить", "ныряльщик", "плакса", "ребенок", "избалованный" и другие», — писал известный футболист Неймар, который считается главным ныряльщиком.

Удары: пыром в молоко

Варианты ударов бывают разные, поэтому многие из них получили свои «прозвища».

Бисиклета (велосипед) — удар ножницами в прыжке через себя. Это понятие употребила впервые газета «A Platia» после гола бразильца Петронильо, который играл в 1920-1930-е годы. Бисиклета— велосипед и удар был похож на кручение педалей.

Фото: .английская Википедия / CC BY 3.0

Пыром называют удар с носка. Происхождение этого выражение неясно. Есть версия, что произошло оно от слова «пырнуть», так как движение носка бутсы по мячу похоже на удар ножом, такое же резкое.

Другая версия — термин появился от используемого в дореволюционные времена выражения «тыр-пыр», означающего «делать что-то быстро, но безуспешно». Такая аналогия могла возникнуть из-за того, что удар пыром такой же быстрый и малоэффективный.

Рабона — удар, который наносится по мячу позади опорной ноги. Термин появился после того как в 1978 году игрок итальянского «Асколи» Джованни Рокотелли в матче с «Моденой» изобразил именно такой удар. Изначально прием называли перекрестным ударом, но в Аргентине придумали свое название. Рабона – термин из танго, обозначающий похожее движение в танце, когда одна нога заходит за другую.

У неудачных ударов тоже есть свои названия. В молоко — так называют удар мимо ворот. Футбольные комментаторы позаимствовали этот термин из стрелковых видов спорта, в которых молоком называется все пространство вокруг зачетной мишени. 

Тактика: автобус и второй этаж

Если на поле автобус — речь об оборонительной тактике, когда вся команда защищает ворота. Такую тактику придумал Жозе Моуринью, когда был тренером команды «Порту». Но популярным слово стало после переезда португальца в Англию.

«Как говорят у нас в Португалии, "Тоттенхэм" привез с собой автобус и поставил его перед воротами. На месте болельщика, выложившего кровные пятьдесят фунтов, я был бы расстроен тем, что "шпоры" приехали сюда только для того, чтобы отбиваться», — сказал он после ничьей в матче «Челси» с «Тоттенхэмом» в 2004 году.

Сухарь — это матч, в котором вратарь не пропустил ни одного мяча. Выражение появилось в советских газетах, но нет точных данных, с какого матча началось. Такую метафору советские журналисты применили в отношении вратаря, который «вышел сухим из воды».

Бабочкой называют пропущенный вратарем гол после несложного удара. Это название также стало популярным в советское время, и вероятно, заменило выражение «ловить мух», то есть быть невнимательным.

Второй этаж — этот рожденный спортивными комментаторами термин используется, когда футболисты играют на высоте около 1,5 метра. Это прыжки, игра головой, высокие игроки. При этом никогда не говорится об игре на первом этаже, на поле.

Девятка – место в верхнем углу ворот. Мяч, который летит в эту точку, трудно поймать вратарю. Такое название появилось потому, что футболисты отрабатывают точность ударов на щите с нарисованными воротами, разделенными на пронумерованные квадраты, а оба верхних угла ворот обозначены цифрами «9». 

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