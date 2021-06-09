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Пьяным и детям запретят выгуливать животных в России

Источник:
«Известия»
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Фото: JMacPherson / CC BY 2.0

Правительство поддержало законопроект сенаторов, согласно которому россиянам в состоянии алкогольного опьянения и детям младше 14 лет запрещается выгул домашних питомцев.

Вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев в разговоре «Известиями» считает, что новые нормы можно поддержать, особенно в части запрета в пьяном виде выгуливать собак. Одобрил он и ограничение, касающееся детей младше 14 лет, ведь в этом возрасте граждане не несут никакой ответственности

Кроме того, для обеспечения безопасности граждан региональным властям предлагают обеспечения безопасности граждан властям предлагают разрешить устанавливать требования к длине поводка при выгуле собак.

А в ради соблюдения интересов жильцов многоквартирных домов — регулировать предельное количество домашних животных, содержащихся в квартире, а также запретить использовать коридоры и лестничные клетки для этих целей.



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