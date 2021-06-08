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МВД утвердило правила доставки пьяных в вытрезвители

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Полицейским разрешили доставлять людей в состоянии алкогольного, наркотического или другого токсического опьянения в заново создаваемые вытрезвители, соответствующий приказ подписал глава МВД Владимир Колокольцев.

Отправлять в вытрезвители из общественных мест будут тех, кто не способен «самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке», следует из опубликованного на официальном портале правовой информации документа.

Кроме того, доставлять в специальные учреждения смогут тех, кто находится в состоянии опьянения в жилище и рискует причинить вред жизни и здоровью людей, нанести ущерб имуществу, а также по их письменному заявлению граждан.

При необходимости сотрудники полиции должны оказать пьяным первую помощь и вызвать скорую, а также обеспечить сохранность их имущества. Кроме этого, сотрудники МВД должны в произвольной форме составить акт с информацией о человеке в состоянии опьянения.

Для безопасности такая процедура разрешается только в том случае, если сотрудников полиции минимум двое. Они также обязаны досмотреть пьяного на наличие оружия и потенциально опасных предметов перед его доставкой в вытрезвитель.

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ponhik78

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cre

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all busy

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