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Физики «нашли» темную материю в другом измерении

Источник:
РИА Новости
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Фото: United States Department of Energy

Физики из Калифорнийского университета в Риверсайде выяснили, что в пространстве-времени есть дополнительное измерение, в котором и надо искать темную материю.

Как считает современная наука, на темную материю приходится примерно 85% материальной Вселенной. Но ни обнаружить ее, ни описать ее свойства нельзя, так как она не взаимодействует с обычной материей.

«Мы живем в океане темной материи, но очень мало знаем о том, чем она может быть. Мы знаем, что она существует, но не знаем, как ее искать, и не можем объяснить, почему не обнаружили ее там, где мы этого ожидали», – приводит РИА Новости слова руководителя исследования Филипа Танедо.

По его словам, «за последнее десятилетие физики пришли к пониманию того, что взаимодействиями темной материи могут управлять скрытые темные силы».

«Наблюдаемая Вселенная имеет три измерения. Мы предполагаем, что может быть четвертое измерение, о котором "знают" только темные силы. Дополнительное измерение может объяснить, почему темная материя так хорошо скрывается от наших попыток изучить ее в лаборатории», — говорит ученый.

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Топ комментариев

Antoxa.

В сети есть видео инцидента. Пострадавший сам провоцировал, за что и получил.

pepelmetal

ЦитатаСто процентов он ни за что отвечать не будет. И это хорошо, полицейский молодец!

-Керя-

В ютубе посмотрите этот крендель у гайца чуть ли пистолет не выхватил.

Uynachalnica

ЦитатаПутин в ответ отметил, что не играет, а только делает вид, что умеет это делать. - неплохо он так...
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