Самолетом МС-21 заинтересовались за рубежом

Спрос на самолет МС-21 со стороны зарубежных авиакомпаний появится после начала поставок лайнера на отечественный рынок. Но уже сейчас о нем спрашивают зарубежные партнеры, сообщил глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Самолет МС-21 — ближне- и среднемагистральный лайнер, который производится на Иркутском авиационном заводе. Производители рассчитывают на запуск серийного производства лайнера в 2022 году. По словам Чемезова, портфель твердых заказов на самолет уже есть.

«Есть портфель твердых заказов на 175 машин. И как только начнутся поставки в наши авиакомпании, рассчитываем, что, естественно, спрос появится и за рубежом. Уже спрашивают», — цитирует Чемезова РБК.

По его словам, нужно сертифицировать самолет, в первую очередь в России, поставить его первым заказчикам и обеспечить бесперебойное послепродажное обслуживание. Глава Ростеха не стал раскрывать будущих эксплуататоров МС-21 из-за потенциального давления на них конкурирующих компаний.

«Не хотел бы раскрывать будущих партнеров. Потому что на них потом начнется давление со стороны конкурентов. МС-21 будет соперничать с Airbus семейства A320 и теми же Boeing семейства 737. И, конечно, они будут бороться за своего производителя, за рынки сбыта», — отметил Чемезов.

В мае президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко сказал, что рынок среднемагистральных самолетов в России огромен. И на нем будет достаточно места для российских и западных производителей.