Кастинг для фильма с Кяро и Аксеновой пройдет в Томске

Кастинг для проекта «Соц. сети», где снимутся известные актеры Кирилл Кяро и Любовь Аксенова, пройдет в Томске, на него пригласили также кемеровчан и новосибирцев, сообщила пресс-служба администрации Томской области.

Фильм-альманах «Соц. сети» создает томский кинопроект CAST для начинающих сценаристов, режиссеров и актеров из регионов. Съёмки пройдут в Томске летом и осенью этого года.

«Альманах будет состоять из трех короткометражных фильмов в единой концепции: показать влияние социальных сетей и технологий на взаимоотношения между современными людьми», – говорится в сообщении.

В главных ролях снимутся популярные российские актеры Любовь Аксенова («Гуляй, Вася!», «Бывшие», «Майор Гром», «Чумной доктор»), Кирилл Кяро («Нюхач», «Эпидемия», «Измены») и Сергей Походаев («Левиафан», «Закрытая школа», «Кислота»).

В кастинге смогут принять участие жители Томска, Кемерова и Новосибирска. Желающим необходимо заполнить анкету на сайте проекта до 13 июня.