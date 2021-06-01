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Что посмотреть в июне: сериалы от Netflix и Disney

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/sweettoothnetflix
Потребность посмотреть вечером хороший сериал летом никуда не исчезает. Зрителей в июне порадуют классные новинки — от пугающей экранизации произведения Стивена Кинга до реконструкции жизни Анны Болейн.

«Анна Болейн», 1 июня, Channel 5

О чем: История самой известной жены английского короля Генриха VIII. Авторы сериала решили показать Анну Болейн феминисткой, при этом выбрали на ее роль темнокожую актрису Джоди Тернер-Смит. В сериале королева будет противостоять дворцовым интригам.

Фото: © instagram.com/channel5_tv

Для кого: Для тех, кто любит новые интерпретации исторических событий, атмосферу средневековья, а также не ждет от картины достоверного отображения того времени.

«История Лизи», 4 июня, AppleTV

О чем: История Лизи, вдовы писателя, которая после смерти мужа получает в «наследство» его фантазию, граничащую с безумием. Она не понимает, что реально, а что придумано, при этом нереальный мир полон зла. Пока она пытается разобраться с внутренними проблемами, за ней охотятся литературные агенты, которые намерены получить неизданные рукописи ее умершего мужа.

В сериале отличный актерский состав. В ролях — Джулианна Мур, Клайв Оуэн, Дженнифер Джейсон Ли, Дэйн ДеХаан.

Для кого: Для поклонников Стивена Кинга, который написал ради этого проекта сценарий по собственной книге. Также для тех, кто любит мистические триллеры и семейные тайны.

«Сладкоежка: мальчик с оленьими рогами», 4 июня, Netflix

О чем: Постапокалиптический мир, где появились дети-гибриды и охотники за ними. Мальчик с оленьими рогами теряет родителей, после чего с новообретенным другом отправляется в опасный путь. Он хочет найти место, где гибриды могут полноценно жить и не бояться.

Для кого: Для тех, кто любит истории об опасных путешествиях, о неунывающих людях, которые живут надеждой обрести счастье.

«Локи», 9 июня, Disney+

О чем: Сводный брат Тора Локи крадет Тессеракт (один из Камней Бесконечности) и создает альтернативную вселенную. Локи оказывается в организации «Управление временными изменениями», здесь следят за изменения в разных мирах. За преступления против времени герой должен помочь организации в борьбе с некой угрозой.

Фото: © instagram.com/officialloki

Для кого: Для поклонников вселенной Marvel, потому что им будет проще всего понять юмор этого сериала и отсылки к предыдущим фильмам и сериалам.

«Катла», 17 июня, Netflix

О чем: Хоррор-сериал о странных событиях, которые связаны с извержением подледного вулкана Катла. Страшные сказки становятся реальностью, местным жителям предстоит противостоять таинственные силам.

Для кого: Для тех, кто любит мистические триллеры и хорроры, кто любит исландский стиль и буйство природной стихии на экране.

«Тайное общество Бенедикта», 25 июня, Disney+

О чем: Только четверо из десятка детей прошли отбор для помощи загадочному мистеру Бенедикту в борьбе со злом, которое может проникнуть в разум. Сериал создан по романам писателя Трентона Ли Стюарта.

Для кого: Подойдет для семейного просмотра, для детей, а также для взрослых, которые любят детские сказки и приключения.

«Секс/Жизнь», 26 июня, Netflix

О чем: Мать двоих детей из пригорода в своих фантазиях совершает путешествие по аллее воспоминаний, где ее семейное настоящее сталкивается с беспечным прошлым.


Фото: © instagram.com/sarahshahi

Для кого: Эротическая мелодрама, которую будет интересно посмотреть женщинам, с ностальгией вспоминающим собственные похождения в молодости.

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