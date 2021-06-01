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Омская тиктокерша ответит за видео в полицейской форме

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: кадр из видео

Омич пожаловался в полицию на видео из TikTok, где девушка снята в форме сотрудника МВД, теперь блогера привлекут к ответственности.

В полицию поступило обращение от одного из местных жителей: он пожаловался на видео, которое студентка одного из омских вузов снимала в форме сотрудника ППС.

«Подписчикам в комментариях она рассказывала, что форма принадлежит ее молодому человеку, который якобы является сотрудником органов внутренних дел», – сообщила пресс-служба ГУ МВД по Омской области.

Девушку вызвали в полицию. Она признала вину и сказала, что купила форму в магазине, а историю про отношения с полицейским придумала.

В отношении омички составили протокол по статье «Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов». Ей грозит штраф до 1,5 тысячи рублей.

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