Россия развернет новые дивизии у западных границ

Российская армия до конца года развернет в Западном военном округе около 20 новых соединений и частей, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

Это будет ответом на активность стран НАТО во главе с США, которые наращивают интенсивность полетов и присутствие боевых кораблей у российских границ, приводит РИА Новости слова главы российского военного ведомства.

«Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск», — приводит РИА Новости слова Шойгу.

В новые подразделения поставят современное вооружение и технику. Всего в этом году войска ЗВО планируют укомплектовать двумя тысячами единицами оружия.

Также продолжится совершенствование навыков личного состава и органов военного управления. «Интенсивность отработки задач боевой подготовки кораблями Балтийского флота повысилась на 30%. Выполнено более двухсот упражнений с применением различных видов вооружения. Налет авиации округа увеличился на 4%», — рассказал Шойгу.