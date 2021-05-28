Спецэпизод сериала «Друзья» вышел в видеосервисе Wink

Продолжение культового сериала «Друзья» вышло на HBO Max. Посмотреть спецэпизод «Друзья: Воссоединение» в русской озвучке можно в видеосервисе Wink.

«Друзья: Воссоединение» уже получил множество положительных отзывов. Критики назвали возвращение любимых героев на экраны лучшим воссоединением актеров всех времен. Алан Сепинуолл из Rolling Stone отметил, что «Друзья: Воссоединение» — это не просто болтовня шестерых человек, оно полностью оправдывает свое существование.

В спецэпизоде главные звезды шоу Мэтт ЛеБлан, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер, Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и Мэттью Перри вновь собрались вместе в декорациях сериала, чтобы вспомнить, как проходили съемки, и обсудить своих персонажей.

Эпизод «Друзья: Воссоединение»хронометражем в 1 час 39 минут опубликован в видеосервисе Wink. Посмотреть его в высоком качестве можно за 399 рублей (цена за подписку Amediateka Home of HBO).