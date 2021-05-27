Роскачество назвало идеальный телевизор для геймера

Роскачество протестировало 222 моделей телевизоров, представленных на российском рынке, чтобы выбрать лучшие устройства в различных категориях. Так, для геймеров эксперты порекомендовали телевизор южнокорейской компании Samsung.

По соотношению «цена — качество» устройство объявили лучшим. Тестирование показало, что 55-дюймовая модель Samsung QE55Q80TAUXRU обладает самым низким временем задержки, что очень важно при подключении к телевизору игровой консоли.

«Лучшие телевизоры будут поддерживать разрешение 4К, иметь матрицу OLED и диагональ не менее 48 дюймов. Хороший телевизор с высоким уровнем качества изображения и звука можно найти среди самых популярных диагональных категорий: 46-49, 50-55 и 60-65 дюймов», — отмечается в исследовании.

Время задержки для Samsung QE55Q80TAUXRU составляет всего 8,7 миллисекунд, что сопоставимо с игровыми мониторами. Кроме этого, QLED-дисплей может подойти тем, кто играет подолгу, так как данная технология меньше подвержена проблеме выгорания пикселей.

«Консоли следующего поколения могут теперь поддерживать одновременно 4K и частоту обновления 120 Гц. Кроме того, новые приставки используют стандарт подключения HDMI 2.1, тогда как большинство телевизоров еще имеет устаревший стандарт HDMI 2.0», — предупреждают эксперты.

Samsung QE55Q80TAUXRU поддерживает разрешение 4К и частоту обновления 120 Гц, присутствует поддержка HDMI 2.1. Он также работает с одним из самых продвинутых форматов HDR — HDR10+, который может регулировать контрастность для каждой сцены.