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Государство возьмет Рунет под контроль

Источник:
РБК
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Ситуация в интернете стала критической, поэтому государство начнет регулировать Рунет, заявила начальник управления президента России по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева.

«Государство стало активно регулировать интернет-среду, потому что текущая ситуация, которая происходит в интернете, достаточно, скажем так, стала критической. И не регулировать ее невозможно», — отметила Матвеева.

По ее словам, законодательные меры, которые приняты российскими властями уже сейчас и предлагаются к принятию, ничуть не жестче, чем то регулирование, которое происходит в других странах, а зачастую и более лояльное.

Согласно данным, которые привела начальник управления, в среднем россияне проводят в интернете более семи часов в день, причем около 40% из них сталкиваются с агрессией в Сети. Из них 20% отвечают агрессией на агрессию.

Если в интернете доминирует токсичная информация, это приводит к общему увеличение агрессивности, уверена Матвеева. Она отметила, что внедрение системы фильтрации трафика в рамках закона о Рунете является одной из приоритетных задач на 2021 год.

При этом чиновница указала, что жесткое регулирование интернета может вызвать негативное мнение населения о деятельности государства. Поэтому перед властями стоит задача вести разъяснительную работу, подытожила она.

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