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Почему Байден отказался от санкций против «Северного потока — 2»

Источник:
S?ddeutsche Zeitung
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Фото: © The White House

Вашингтон всегда опасался, что санкции в отношении «Северного потока — 2» будут направлены против России как противника, но ударят по Германии как союзнику, пишет немецкое издание Sddeutsche Zeitung.

Белый дом накануне признал, что остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», готового примерно на 95%, уже практически невозможно. Ранее США отказались от введения санкций в отношении газопровода — Nord Stream 2 AG.

«Президент США взвесил все за и против. В конце концов, что больше навредит интересам США: трубопровод или стресс в отношениях с надежным союзником? Вывод, вероятно, был очевиден», — отмечет издание.

Авто статьи считает, что «для США это политическое поражение, но для президента России Владимира Путина это внушительная победа. Газопровод планируется достроить летом, и он будет транспортировать природный газ из России в Германию».

«Мог ли Байден принять другое решение? Да, но это обошлось бы ему дорого. Введение санкций против компании Nord Stream 2 AG не только привело бы к масштабным разногласиям в отношениях с Москвой, но и довело бы до крайности конфликт с Берлином. Потенциальный ущерб от санкций мог бы легко превысить пользу от них», — полагает издание.

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Политика #Мир #Говорят о России #Недра и ТЭК
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