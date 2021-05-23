Более двадцати спортсменов погибли во время марафона в Китае

Более двадцати спортсменов погибли во время горного ультрамарафона в северо-западной провинции Ганьсу в Китае из-за резкого ухудшения погоды.

Забег по пересеченной горной местности на 100 километров начался утром в субботу недалеко от города Байинь. Во время него произошло резкое ухудшение погоды. Начались порывы шквального ветра и пошел град, приводит ТАСС сообщения китайских СМИ.

По последним данным, в ходе марафона погибли 21 человек, восемь — получили легкие травмы. Среди погибших во время ультрамарафона был обладатель двух национальных рекордов Лян Цзин. Спортсмен на протяжении нескольких часов находился в списке пропавших без вести, поэтому организаторы марафона, его коллеги и фанаты надеялись, что атлет смог укрыться от непогоды. Но утром в воскресенье спасатели обнаружили его тело.

Местные власти направили на поиски пропавших команду из 700 спасателей. Всего в марафоне принимали участие 172 человека, 151 из них эвакуирован с дистанции, их состояние оценивается как стабильное.