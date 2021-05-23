НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Более двадцати спортсменов погибли во время марафона в Китае

Источник:
ТАСС
205 1
Фото: 서울특별시 소방재난본부 / CC BY-SA 4.0

Более двадцати спортсменов погибли во время горного ультрамарафона в северо-западной провинции Ганьсу в Китае из-за резкого ухудшения погоды.

Забег по пересеченной горной местности на 100 километров начался утром в субботу недалеко от города Байинь. Во время него произошло резкое ухудшение погоды. Начались порывы шквального ветра и пошел град, приводит ТАСС сообщения китайских СМИ.

По последним данным, в ходе марафона погибли 21 человек, восемь — получили легкие травмы. Среди погибших во время ультрамарафона был обладатель двух национальных рекордов Лян Цзин. Спортсмен на протяжении нескольких часов находился в списке пропавших без вести, поэтому организаторы марафона, его коллеги и фанаты надеялись, что атлет смог укрыться от непогоды. Но утром в воскресенье спасатели обнаружили его тело.

Местные власти направили на поиски пропавших команду из 700 спасателей. Всего в марафоне принимали участие 172 человека, 151 из них эвакуирован с дистанции, их состояние оценивается как стабильное.

Еще по теме
Извержение вулкана Ньирагонго началось в Африке
Львица напала в цирке-шапито на дрессировщика
Летчики случайно катапультировались из Су-30СМ
Мужчина в Бурятии упал на дисковую пилу и лишился ног
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Заработал новый терминал аэропорта Кемерова
Новосибирский губернатор заработал на 1 млн меньше
Львица напала в цирке-шапито на дрессировщика
Выпускники станцевали под окнами роддома для своей учительницы
Самое популярное
Велосипед Doppelganger: выиграй в конкурсе прогнозов
Конкурс хоккейных прогнозов стартует на Sibnet.ru
Финал шоу «Холостяк»: кого выберет Тимати?
Определились все участники большого финала Евровидения
Обсуждение (1)
ЧМ-2021
Ближайшие матчи
23 мая 12:15
(МСК)
Великобритания
Словакия
23 мая 12:15
(МСК)
Норвегия
Италия
Весь календарь
Последние матчи
22 мая 20:15
(МСК)
Чехия 2
Швейцария 5
22 мая 20:15
(МСК)
Латвия 2
Казахстан 3
Весь календарь
КОНКУРС ПРОГНОЗОВ
Тройка лидеров:
  • KEIbaton — 24 баллa
  • antibacila — 23 баллa
  • volmen — 21 балл
СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
Картина дня
Министр обороны Великобритании назвал Россию угрозой номер один
Путин назвал Россию страной уникальных возможностей
Извержение вулкана Ньирагонго началось в Африке
Более двадцати спортсменов погибли во время марафона в Китае
О самом главном
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Пять антитрендов косметологии: как дамы портят внешность
Все статьи
Мультимедиа
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

Uynachalnica

Поэтому все талантливые ее и покидают, в связи с уникальными возможностями...

Uynachalnica

То есть, цены будут расти, несмотря на всю правительственную стабилизацию? Стабильность наличествует!

Иркут 69

Тошнит уже от такого количества лизоблюдов и холуев...

Uynachalnica

Логичный, а про обнуление в поправках к конституции не слышал?
Sibnet.Ru