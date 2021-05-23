Извержение вулкана Ньирагонго началось в Африке

Извержение вулкана Ньирагонго началось в Демократической Республике Конго (ДРК) началось извержение вулкана Ньирагонго, сообщают местные экстренные службы

Извержение видно из города Рубаву в Руанде, который расположен недалеко от границы с ДРК. Вспышки света из кратера вулкана также заметны из конголезского города Гома, приводит РИА Новости информацию местных СМИ.

Вулкан Ньирагонго находится рядом с городом Гома с населением 1,5 миллиона человек. Очевидцы чувствуют запах серы. Информации о потоках лавы пока нет. В городе отключена подача электроэнергии.

WATCH: Nyiragongo volcano in Eastern DR Congo erupts. The volcano, situated a few kilometres from #Rwanda's Rubavu town, last erupted in January 2002. pic.twitter.com/uuEry4hmrI — The New Times (Rwanda) (@NewTimesRwanda) May 22, 2021

Тысячи жителей Гомы, спасаясь от извержения, пересекли границу с соседней Руандой, сообщает местное радио. Их размещают в школах и церквях.

Вулкан Ньирагонго, находящийся в 20 километрах к северу от озера Киву, — один из восьми в этом районе. Четверть века назад его активность привела к массовой гибели людей, когда потоки лавы со склонов неслись на близлежащие поселения со скоростью 60 километров в час.