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Извержение вулкана Ньирагонго началось в Африке

Источник:
РИА Новости
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Извержение вулкана Ньирагонго началось в Демократической Республике Конго (ДРК) началось извержение вулкана Ньирагонго, сообщают местные экстренные службы

Извержение видно из города Рубаву в Руанде, который расположен недалеко от границы с ДРК. Вспышки света из кратера вулкана также заметны из конголезского города Гома, приводит РИА Новости информацию местных СМИ.

Вулкан Ньирагонго находится рядом с городом Гома с населением 1,5 миллиона человек. Очевидцы чувствуют запах серы. Информации о потоках лавы пока нет. В городе отключена подача электроэнергии.

Тысячи жителей Гомы, спасаясь от извержения, пересекли границу с соседней Руандой, сообщает местное радио. Их размещают в школах и церквях.

Вулкан Ньирагонго, находящийся в 20 километрах к северу от озера Киву, — один из восьми в этом районе. Четверть века назад его активность привела к массовой гибели людей, когда потоки лавы со склонов неслись на близлежащие поселения со скоростью 60 километров в час.

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