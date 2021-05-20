Трейлер спецвыпуска «Друзей» довел фанатов до слез

HBO Max опубликовал официальный трейлер спецвыпуска сериала «Друзья», который выйдет 27 мая. Ролик вызвал у поклонников противоречивые чувства.

В трейлере Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэтью Перри и Дэвид Швиммер собрались в любимых многими декорациях – квартире Моники, в квартире Джо и Чендлера, на знаменитом диване из Центральной кофейни и перед фонтаном из заставки сериала. Они играют в викторину, вспоминают знакомство и забавные моменты со съемок.

Ситком «Друзья» о жизни шестерых молодых людей в Нью-Йорке выходил с 1994 по 2004 год. Всего было выпущено 236 серий. В сентябре 2019 года сериалу исполнилось 25 лет. Через 17 лет после выхода последнего эпизода было решено создать специальный выпуск о воссоединении друзей. При этом актеры играют в них самих себя, а не культовых персонажей.

В комментариях к видео мнения поклонников разделились. Часть из них критически отнеслась к изменениям во внешности актеров, их сединой и уже не такими стройными фигурами, как прежде. Другие написали, что видео растрогало их до слез, настолько здорово видеть полюбившихся героев опять вместе. «А что касается внешности, подождите 17 лет и посмотрите, как будете выглядеть вы спустя годы», — написал один из комментаторов. Но все без исключения отметили, как скучают по «Друзьям».

Помимо главных героев сериала, в спецвыпуске появятся и приглашенные звезды. Это корейская поп-группа BTS, Леди Гага, Джеймс Корден, Кит Харингтон, Дэвид Бекхэм, Синди Кроуфорд, Том Селлек, Джастин Бибер и Риз Уизерспун.