НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Разработчики самолета «Байкал» перечислили основных конкурентов

Источник:
RT на русском
229 1
Самолет Cessna 208
Самолет Cessna 208
Фото: © Arpingstone / Общественное достояние

Основными конкурентами самолета ЛМС-910 «Байкал» станут швейцарские и американские машины. Но отечественная разработка все же имеет ряд преимуществ, сообщил главный конструктор компании-разработчика проекта «Байкал Инжиниринг» Вадим Демин.

Самолет «Байкал» создают на замену Ан-2 «Кукурузнику». Модель для серийного производства на Улан-Удэнском авиазаводе разрабатывает компания «БайкалИнжиниринг». Но на мировом рынке у российского самолета уже есть конкуренты.

«Это американские одномоторные самолеты Cessna 208 и Quest Kodiak 100, швейцарский Pilatus PC-6», — цитирует RT Демина.

По его словам, «Байкал» будет превосходить их по объему коммерческой нагрузки. Стоимость летного часа также выгодно отличается в пользу ЛМС-901. У него она будет в пределах 30 тысяч рублей, а конкурентов она начинается от 72 тысяч.

Ан-2 «Кукурузник» считается легендарной моделью. Его использовали для перевозки небольших грузов, для работы в сельском хозяйстве, при освоении Крайнего Севера, для доставки пассажиров и грузов в Сибири и на Дальнем Востоке.

Еще по теме
Новосибирцы создали сервис прогноза аварий на системах отопления
Самолет «Байкал» получит российскую авионику
Разработчики самолета «Байкал» сообщили о сроках первого полета
«Черное крыло» МС-21 получило российскую консоль
смотреть все
Технологии #Техника #Авиа
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Блогер расскажет о путешествиях по России на SSJ-100
Пойманная в Красноярске волчица погибла
Мэр Красноярска показал фото романтичного пешеходного перехода
Кубок России по спортивной гимнастике впервые пройдет в Новосибирске
Самое популярное
Манижа поднялась в обновленном прогнозе букмекеров на Евровидении
Определилась тройка фаворитов Евровидения-2021
Интерес сибирской молодежи к опасному контенту вырос вдвое
Вышел легендарный сборник игр Mass Effect
Обсуждение (1)
ЧМ-2021
Ближайшие матчи
21 мая 16:15
(МСК)
Россия
Чехия
21 мая 16:15
(МСК)
Германия
Италия
Весь календарь
КОНКУРС ПРОГНОЗОВ
СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
Картина дня
Лавров положительно оценил первую встречу с Блинкеном
Кремль ответил на идею Медведева о принудительной вакцинации
Обама рассказал о фотографиях НЛО
Производители пива и газировки столкнулись с нехваткой банок
Мультимедиа
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
30
Россия столкнулась с дефицитом древесины
23
Чубайс назвал причину своей ненависти к советской власти
21
Пашинян запросил у Путина военную помощь
20
ЕС призвал Россию отказаться от списка недружественных стран
19
Израиль ударом ракет разрушил здание в Газе с офисами СМИ. ВИДЕО
Sibnet.Ru