Разработчики самолета «Байкал» перечислили основных конкурентов

Основными конкурентами самолета ЛМС-910 «Байкал» станут швейцарские и американские машины. Но отечественная разработка все же имеет ряд преимуществ, сообщил главный конструктор компании-разработчика проекта «Байкал Инжиниринг» Вадим Демин.

Самолет «Байкал» создают на замену Ан-2 «Кукурузнику». Модель для серийного производства на Улан-Удэнском авиазаводе разрабатывает компания «БайкалИнжиниринг». Но на мировом рынке у российского самолета уже есть конкуренты.

«Это американские одномоторные самолеты Cessna 208 и Quest Kodiak 100, швейцарский Pilatus PC-6», — цитирует RT Демина.

По его словам, «Байкал» будет превосходить их по объему коммерческой нагрузки. Стоимость летного часа также выгодно отличается в пользу ЛМС-901. У него она будет в пределах 30 тысяч рублей, а конкурентов она начинается от 72 тысяч.

Ан-2 «Кукурузник» считается легендарной моделью. Его использовали для перевозки небольших грузов, для работы в сельском хозяйстве, при освоении Крайнего Севера, для доставки пассажиров и грузов в Сибири и на Дальнем Востоке.