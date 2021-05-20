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Отшельница Агафья Лыкова выходила слабого козленка. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Отшельница Агафья Лыкова выходила слабого новорожденного козленка, кроме того в ее хозяйстве прибавилось котят, сообщил руководитель заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий.

«В страстную неделю Великого поста оягнилась коза, родила двух козлят — козленка и козочку. Один из новорожденных козлят был слабым, отказывался пить, и Агафья на протяжении нескольких дней выхаживала его с ложки корнем копеечника. Старания Агафьи не прошли даром, козленок окреп, встал и начал самостоятельно питаться», — написал Непомнящий.

Также в доме Агафьи окотилась кошка. У Агафьи Карповны сейчас активное время посадок, она полностью погружена в весенние хозяйственные работы. 


Гости привезли ей рассаду, семена и гостинцы, в том числе корреспонденцию и подарки от Митрополита Московского Всея Руси Корнилия. По уже сложившейся традиции, перед отлетом, Агафья подарила Непомнящему красивый камень с берегов реки Еринат.



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Хакасия #О людях
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