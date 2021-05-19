Представлена самая необычная версия развала СССР

Немецкий журналист Владимир Каминер заявил, что сотрудники американской ЦРУ развалили СССР с помощью песни «Wind Of Change» группы Scorpions.

Как пишет родившийся в Москве в 1967 году Каминер, ключевым событием для распада Советского Союза якобы стал Московский музыкальный фестиваль в 1989 году, на котором выступили западные музыкальные звезды, в том числе и группа Scorpions.

«По легенде, на этом мероприятии Scorpions спели свой хит "Wind Of Change", который, конечно же, транслировался по российскому телевидению. Жители СССР были ошеломлены, жизнь вдруг предложила им нечто новое, и все запели этот не выходящий из головы "Wind Of Change". Эта песня распространялась как пожар в тайге, и, слушая ее, никто уже не мог жить своей прежней жизнью. Вскоре после этого Советский Союз распался», — приводит РИА Новости мнение журналиста.

Как он утверждает, позднее некий сотрудник ЦРУ признался, что текст песни сочинили именно в этом американском ведомстве с целью нанести наибольший вред советскому государству. Композицию якобы создали в специальном отделе «боевой поэзии».

Помощник президента СССР Михаила Горбачева Павел Палажченко назвал слова журналиста глупостью. «Песня хорошая, а комментировать всякие глупости я не буду», — заключил Палажченко.