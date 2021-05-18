Спрос на курьеров в Сибири вырос почти на 350%

Спрос на курьеров в регионах Сибири за прошедший год вырос почти на 350%, выяснили аналитики сервиса Superjob.ru.

«В Сибири самый острый дефицит специалистов наблюдается в курьерской доставке, где на вакансию приходится в среднем менее одного (0,7) соискателя. При этом рынок труда считается сбалансированным при конкурсе 4-4,5 резюме на вакансию, то есть данном случае спрос на таких специалистов намного выше обычного», – сказано в исследовании.

В апреле 2021 года количество вакансий в сфере курьерской доставки выросло на 349% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также на рынке труда в Сибири сейчас активно ищут специалистов в сферах медицины, строительства и автомобильных перевозок – там количество предложений также превышает спрос на них.