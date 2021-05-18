НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Самолет «Байкал» получит российскую авионику

Источник:
RT на русском
172 2
Фото: © Sibnet.ru

Самолет ЛМС-910 «Байкал» получит российское бортовое оборудование, отвечающее всем современным требованиям, заверил главный конструктор компании-разработчика проекта «Байкал Инжиниринг» Вадим Демин.

«Бортовое оборудование будет российским. Центральный вычислитель и программное обеспечение в нем — это наша разработка… Причем пилотажно-навигационное оборудование будет отвечать всем современным требованиям. Это то, на чем экономить недопустимо», — цитирует RT Демина.

Он также добавил, что на базовой версии «Байкала» не предусмотрен автопилот. «Лесоохране — нашему потенциальному заказчику — автопилот, думаю, вряд ли понадобится. На пассажирскую версию ЛМС-901, понятно, автопилот нужно устанавливать», — заключил главный конструктор.

Самолет «Байкал» разрабатывается на замену Ан-2 «Кукурузнику». Первая версия самолета была создана Сибирским НИИ авиации. Инженеры разработали композитную модель ТВС-2ДТС. Но Мипромторг посчитал, что — это экспериментальный образец воздушного судна, созданный для отработки новых технологий.

Сейчас новый «Кукурузник» создается компанией «БайкалИнжиниринг». Там разработали модель ЛМС-910. Серийное производство самолет планируется начать на Улан-Удэнском авиационном заводе.

Еще по теме
Разработчики самолета «Байкал» сообщили о сроках первого полета
«Черное крыло» МС-21 получило российскую консоль
Создан самый мощный лазер в мире
Sony прекратила продажу зеркальных фотокамер
смотреть все
Технологии #Техника #Авиа
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Сибирские губернаторы вошли в топ самых неспортивных
Красноярский фотограф показал на видео мощь ледохода «Вайгач»
Самолет «Байкал» получит российскую авионику
Депутаты в Омской области утратили доверие из-за скрытых доходов
Самое популярное
Определилась тройка фаворитов Евровидения-2021
Интерес сибирской молодежи к опасному контенту вырос вдвое
Пашинян запросил у Путина военную помощь
Россия столкнулась с дефицитом древесины
Обсуждение (2)
О самом главном
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Пять антитрендов косметологии: как дамы портят внешность
Все статьи
Мультимедиа
В ночных огнях Новосибирска: первая репетиция парада
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

number10

ЦитатаПо словам Борреля, указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, несовместим с Венской...

a-n-atol

малават списочек то, добавить надо

Disobedient

И не говори, такими правильными прикидываться европейские злодеи.)))Словами кидаются демократия права...

alex-daredevil

А Россия считает преступников западные страны.
Sibnet.Ru