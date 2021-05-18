Самолет «Байкал» получит российскую авионику

Самолет ЛМС-910 «Байкал» получит российское бортовое оборудование, отвечающее всем современным требованиям, заверил главный конструктор компании-разработчика проекта «Байкал Инжиниринг» Вадим Демин.

«Бортовое оборудование будет российским. Центральный вычислитель и программное обеспечение в нем — это наша разработка… Причем пилотажно-навигационное оборудование будет отвечать всем современным требованиям. Это то, на чем экономить недопустимо», — цитирует RT Демина.

Он также добавил, что на базовой версии «Байкала» не предусмотрен автопилот. «Лесоохране — нашему потенциальному заказчику — автопилот, думаю, вряд ли понадобится. На пассажирскую версию ЛМС-901, понятно, автопилот нужно устанавливать», — заключил главный конструктор.

Самолет «Байкал» разрабатывается на замену Ан-2 «Кукурузнику». Первая версия самолета была создана Сибирским НИИ авиации. Инженеры разработали композитную модель ТВС-2ДТС. Но Мипромторг посчитал, что — это экспериментальный образец воздушного судна, созданный для отработки новых технологий.

Сейчас новый «Кукурузник» создается компанией «БайкалИнжиниринг». Там разработали модель ЛМС-910. Серийное производство самолет планируется начать на Улан-Удэнском авиационном заводе.