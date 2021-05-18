Названо место встречи Байдена и Путина

Президенты России и США могут встретиться в Швейцарии, но город пока неизвестен. Москва еще не дала согласия на саммит, повестку встречи должны обсудить главы внешнеполитических ведомств

Если переговоры президентов Путина и Байдена состоятся, то местом их проведения может стать Швейцария, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. При этом собеседники издания уточнили, что окончательное решение еще не принято и многое будет зависеть от предстоящих переговоров главы Госдепа Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова.

По словам источников, Блинкен и Лавров должны 19–20 мая встретиться и обсудить перспективы саммита «на полях» министерского заседания Арктического совета в Рейкьявике.

Москва официального согласия на предложение Байдена провести прямые переговоры с Путиным еще не дала, Кремль «продолжает взвешивать все за и против». С одной стороны, встреча в верхах может способствовать деэскалации в отношениях двух стран, а с другой — есть риск, что Вашингтон постарается использовать ее для нравоучений, в том числе публичных, отмечает газета.