Составлен портрет владельца Lada Vesta

Типичный владелец седана Lada Vesta — 40-летний мужчина, но наиболее популярна модель среди 30-летних жителей России.

Опрос среди хозяев Lada Vesta, которые были куплены новыми в 2018-2020 годах, провело агентство «Автостат».

Оказалось, что среди владельцев седана 78% мужчин. Средний возраст всех владельцев Lada Vesta составляет 44 года. При этом у мужчин-владельцев этот показатель совпадает с общим результатом, а у женщин на год ниже — 43 года.

Самая массовая возрастная группа как среди мужчин-хозяев Vesta, так и среди женщин, — это 34-летние россияне.