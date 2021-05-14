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Армия Израиля начала массированную атаку в секторе Газа

Источник:
РБК
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Фото: Israel Defense Forces / CC BY-SA 2.0

Воздушные и наземные подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали атаку в секторе Газа, сообщает пресс-служба израильского военного командования.

Военные попросили жителей четырехкилометровой приграничной зоны сектора оставаться в безопасных укрытиях. В атаке задействованы боевые самолеты, вертолеты, а также танки и артиллерия, но ее еще нельзя считать началом сухопутной операции Израиля в секторе Газа, приводит РБК сообщение израильских СМИ.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в своем Twitter заявил, что ХАМАС заплатит «очень высокую цену». «Последнее слово еще не было сказано, и эта операция будет продолжаться столько, сколько потребуется», — написал он.

В ответ, как передает палестинское радио Al Watan Voice, боевое крыло террористической организации ХАМАСа «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявило о запуске 50 ракет в направлении израильских городов Ашкелон, Беэр-Шева и Сдерот.

Утром 13 мая представитель израильской армии Хидаи Зильберман сообщил, что военные разрабатывают планы наземной операции в секторе Газа, которые в течение дня должны были представить командованию и политическому руководству страны.

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Оборона #Конфликты #Армия
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