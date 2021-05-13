Власти заявили о стабилизации цен на продукты в России

Цены на продовольственные товары в России стабилизируются, сообщает пресс-служба российского правительства. Особого внимания требует все еще ряд продуктов, уточнили в кабмине.

Потребительская инфляция в России за апрель 2021 года замедлилась до 5,52% в годовом выражении. «Особого внимания все еще требует ряд позиций, в том числе яйца, гречневая крупа, пшеничный хлеб и подсолнечное масло, сахар», — сказано в сообщении.

Вице-премьер Андрей Белоусов поручил ведомствам ускорить работу по разработке механизма анализа цен на рынках мира для оценки вероятного влияния этой динамики на стоимость продукции в России и своевременного принятия мер.

Также сейчас завершается формирование зернового демпфера, относительно демпфера по семенам подсолнечника и подсолнечному маслу также приняты решения.

Для стабилизации цен, помимо точечных мер оперативного реагирования, внедряются и экономические инструменты регулирования. В частности, на закупку сахарной свеклы предусмотрены льготные кредиты сахаропроизводителям по ставке 1-5% .

Предусмотрены также субсидии мукомолам на возмещение части связанных с приобретением продовольственной пшеницы затрат; субсидии хлебопекам на возмещение затрат на реализацию хлебобулочных изделий и хлеба при условии неповышения стоимости.