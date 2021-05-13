Синхронистка Субботина с серьезной травмой выиграла золото ЧЕ

Российская синхронистка Варвара Субботина завоевала золотую медаль в произвольной программе соло на чемпионате Европы по водным видам спорта. Спортсменка тренировалась, несмотря на серьезную травму.

Субботина стала трехкратной чемпионкой Европы, также в активе 20-летней синхронистки две золотые медали чемпионата мира 2019 года.

Спортсменка выступала, несмотря на проблему с ухом — у нее растянулась барабанная перепонка.

«У меня в один момент всё произошло, делала связку, и что-то щелкнуло. Меня потом посмотрел доктор, сказал, что растянулась барабанная перепонка. Ухо побаливало, но несильно», — рассказала она в интервью РИА Новости.

Врачи советовали не плавать полтора-два месяца, но Субботина все равно решила выступить на чемпионат Европы. Сейчас ей предстоит операция и восстановление, поэтому синхронистка не сможет принять участие в Олимпиаде в Токио.