Минприроды сообщило, когда в России закончатся нефть и газ

Обеспеченность России запасами нефти при существующем уровне ее добычи составляет 59 лет, природного газа — 103 года, сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

«Но мы же понимаем, что это общий баланс по больнице. Где-то есть месторождения, которые высвобождаются, а есть такие, которые еще не получили полную нагрузку», — отметил Козлов в интервью изданию РБК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Что будет, когда закончатся нефть и газ

По его словам, новые запасы реально прирастить, если увеличить объем геологоразведки в труднодоступных территориях. «В любом случае нужно развивать геологоразведку, в том числе в труднодоступных местах», — сказал министр.

Ранее глава Роснедр Евгений Киселев говорил, что запасов нефти в России хватит на 58 лет, из них рентабельных — только на 19 лет. «Но это условные, индикативные показатели. С развитием технологий этот рубеж будет постоянно отодвигаться», — уточнил он, отметив, что запасов нефти хватит «до бесконечности».