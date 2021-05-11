Пуговка из «Папиных дочек» поставила точку в отношениях с сериалом

Актриса Екатерина Старшова, сыгравшая роль младшей сестры в сериале «Папины дочки», высказалась о своем отношению к проекту сейчас.

Сериал «Папины дочки» выходил с 2007 по 2013 годы. Тогда же Екатерина Старшова закончила актерскую карьеру, решив посвятить себя медицине. Но в социальных сетях девушка продолжает позиционировать себя, как Пуговка из «Папиных дочек». При этом бывшая актриса негодует, что сериал ей «постоянно пихают».

«Сейчас я позиционирую сериал "Папины Дочки" как уже совсем не со мной произошедшее. Это не потому, что я получала такое неудовольствие от съемок. Видимо, потому что мне это постоянно из-за всех дыр пихают. Ото всех я слышу в direct и в жизни про Пуговку, про сериал. Я уже совсем другая, я уже давно не снимаюсь», — написала Старшова в Instagram.

Также девушка решила ответить на самый популярный вопрос, который ей задают поклонники. Он касается ее общения с актрисами, сыгравшими ее сестер в сериале.

«Я не общаюсь со звездами "Папиных Дочек", видимо разница в возрасте берет свое», — написала Старшова.