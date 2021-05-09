Стала известна судьба неуправляемой китайской ракеты

Неуправляемая китайская ракета «Чанчжэн-5B» сгорела в атмосфере над Индийским океаном, но некоторые обломки упали в воду, говорится в заявлении программы космических пилотируемых полетов КНР.

Ракета-носитель «Чанчжэн-5Б» («Великий поход-5») 29 апреля вывела на орбиту главный модуль космической станции КНР. Запуск был объявлен успешным, однако позднее ракета вышла из-под контроля. По данным США, обломки могли упасть на объекты, находящиеся на Земле.

«Обломки второй ступени ракеты-носителя "Чанчжэн-5Б" вошли в атмосферу Земли. <…> Подавляющее большинство обломков сгорело в процессе входа в атмосферу», — говорится в заявлении КНР.

«Объект вошел в атмосферу Земли и примерно в 05.30 мск прекратил существование над акваторией Индийского океана», — подтвердил «Роскосмос» в Twitter.

Ракета была спроектирована таким образом, чтобы ее большая часть разрушилась и сгорела во время падения, отметил МИД КНР.