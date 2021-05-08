Воздушный парад в Москве оказался под угрозой

Плохая погода в Москве может поставить под угрозу проведение воздушной части парада в День Победы, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Погода может повлиять на воздушную часть парада», — сказал Песков. С утра 8 мая в Москве идут дожди, по прогнозам за два дня над столицей может пролиться до 35 миллиметров осадков, что составляет 68% месячной нормы.

Согласно прогнозам синоптиков, есть вероятность, что 9 мая в отдельных районах запада, северо-запада, севера и северо-востока Подмосковья вместе с дождем с облаков местами может пойти мокрый снег.

В таких условиях пролет авиации отменят. В репетиции воздушной части парада в 2021 году принимали участие Ту-160, Ту-95МС, МиГ-31К и Су-57, Су-30СМ, МиГ-29, а также вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-35 и Ка-52.