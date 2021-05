Манижа изменила текст песни для Евровидения

Певица Манижа, объяснила, почему изменила строчку своей песни, с которой она будет представлять Россию на Евровидении-2021,

Журналисты ранее заметили, что в песне Russian Woman поменялись слова: вместо «You're strong enough to bounce against the wall» (Мы достаточно сильные, чтобы отскакивать от стены) теперь звучит: «You're strong enough to break the wall» (Мы достаточно сильные, чтобы сломать стену).

«Я немного изменила песню, когда записывала ее, до релиза. И я решила, что нет, мы не "отскакиваем" от стен, мы здесь для того, чтобы ломать их», — ответила Манижа на соответствующий вопрос.

Международный песенный конкурс «Евровидение» стартует 18 мая в Роттердаме, финал мероприятия состоится 22 мая.