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Манижа изменила текст песни для Евровидения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Eurovision Song Contest

Певица Манижа, объяснила, почему изменила строчку своей песни, с которой она будет представлять Россию на Евровидении-2021,

Журналисты ранее заметили, что в песне Russian Woman поменялись слова: вместо «You're strong enough to bounce against the wall» (Мы достаточно сильные, чтобы отскакивать от стены) теперь звучит: «You're strong enough to break the wall» (Мы достаточно сильные, чтобы сломать стену).

«Я немного изменила песню, когда записывала ее, до релиза. И я решила, что нет, мы не "отскакиваем" от стен, мы здесь для того, чтобы ломать их», — ответила Манижа на соответствующий вопрос.

Международный песенный конкурс «Евровидение» стартует 18 мая в Роттердаме, финал мероприятия состоится 22 мая.

Тема: Евровидение в Роттердаме
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