Россияне назвали самый важный праздник

Самым важным праздником в году для россиян является День Победы, этот вариант выбрали 95% опрошенных сервисом SuperJob.

На втором месте оказался Новый год — за него проголосовали 94% респондентов, а 92% самым важным для себя назвали собственный день рождения. В пятерку также вошли Международный женский день и День защитника отечества — их выбрали 90% и 89% соответственно.

День России назвали 81% опрошенных граждан, 75% посчитали самым важным праздником День народного единства. При этом женщины относятся к этим праздникам намного положительнее. Например, День народного единства указали 83% женщин и 8% мужчин.

В прошлом году опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения показал, что празднование Дня Победы в 2020 году вызвало душевный подъем и ощущение единения народа у 62% россиян.