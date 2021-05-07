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Игроки получили фотореалистичную Metro Exodus бесплатно

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Metro Exodus

Игра Metro Exodus Enhanced Edition 6 мая стала доступна на ПК, владельцы оригинального экшена получили издание с улучшенной графикой бесплатно.

Обновленный Metro Exodus получил фотореалистичную графику с переработанной системой трассировки лучей, 4К-текстурами и поддержкой DirectX 12. Для запуска игры на самых высоких настройках с трассировкой лучей потребуется видеокарта RTX 3090 и 16 ГБ оперативной памяти.

В частности, новая версия хита от студии 4A Games обзавелась такими продвинутыми графическими функциями, как Advanced Ray-Traced Reflections и DLSS 2.0. Оригинальная версия Metro Exodus вышла в феврале 2019 года.

Разработчики также представили трейлер Metro Exodus Enhanced Edition для PlayStation 5 и Xbox Series X. Так, на PlayStation 5 и Xbox Series X игра будет работать при 60 FPS в разрешении 4K. На консолях издание станет доступно 18 июня.

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Игры #Экшены
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