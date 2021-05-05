НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Ельцин после распада СССР отказался от возвращения Крыма

Источник:
РИА Новости
370 6
Фото: © пресс-служба президента РФ

Первый президент России Борис Ельцин после распада СССР отказался присоединять Крым, рассказал журналистам бывший вице-премьер Михаил Полторанин.

По словам политика, Москва планировала заключить сделку с Киевом, в результате которой Россия забрала бы полуостров, а Украина взамен бесплатно бы получала газ в течение десяти лет. При этом регион стал бы автономией, открытой для обеих стран.

Однако Ельцин отказался от такой сделки. Полторанин уточнил, что российский президент посчитал, что для флота достаточно Петербурга и потребовал перебросить военные корабли на север.

Ранее бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов рассказал, что представители Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России.

Еще по теме
Путин поможет Эрдогану вакцинировать Турцию
Членам экстремистских групп запретят избираться в Госдуму
Жириновский предложил назвать президента по-новому
Путин поздравил православных христиан
смотреть все
Политика #Россия #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Фотограф на Алтае показала необычные ледники
Череп бизона нашли в алтайской реке
«Вектор» проверит возможность трехкратной вакцинации от COVID
Депутат раскритиковал организацию парада Победы в Новосибирске
Самое популярное
Как проверить знания перед экзаменами онлайн
Wink: самый многофункциональный видеосервис
Игрокам предложили симулятор одиночества в русской деревне
Тимати выгнал из шоу «Холостяк» главную фаворитку
Обсуждение (6)
Картина дня
Путин поможет Эрдогану вакцинировать Турцию
Меркель констатировала изменение мирового баланса сил
Ельцин после распада СССР отказался от возвращения Крыма
Созданная ради шутки криптовалюта обогнала по капитализации «Газпром»
О самом главном
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Пять антитрендов косметологии: как дамы портят внешность
Все статьи
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
30
Министры G7 полтора часа обсуждали Россию
29
Кремль пообещал остановить падение доходов россиян
29
Раскрыт секрет кулича для Путина
28
Жириновский предложил назвать президента по-новому
26
Путин запретил чиновникам иностранное гражданство
Sibnet.Ru