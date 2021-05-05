Ельцин после распада СССР отказался от возвращения Крыма

Первый президент России Борис Ельцин после распада СССР отказался присоединять Крым, рассказал журналистам бывший вице-премьер Михаил Полторанин.

По словам политика, Москва планировала заключить сделку с Киевом, в результате которой Россия забрала бы полуостров, а Украина взамен бесплатно бы получала газ в течение десяти лет. При этом регион стал бы автономией, открытой для обеих стран.

Однако Ельцин отказался от такой сделки. Полторанин уточнил, что российский президент посчитал, что для флота достаточно Петербурга и потребовал перебросить военные корабли на север.

Ранее бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов рассказал, что представители Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России.