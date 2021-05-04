НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Девушка из Новосибирска полетит в космос на МКС

Источник:
РИА Новости
386 1
Фото: © Роскосмос

Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина вошла в состав экипажа для полета на МКС в 2022 году, рассказал источник в ракетно-космической отрасли.

«Намечены экипажи для полета в 2022 году. К полету весной будут готовиться Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин должны полететь осенью», — сообщил источник РИА Новости.

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил Центру подготовки космонавтов ввести Анну Кикину в один из ближайших экипажей кораблей «Союз» для полета на МКС в 2022 году.

Анна Кикина родилась в 1984 году в Новосибирске. В 2006 году окончила с отличием Новосибирскую государственную академию водного транспорта по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях», инженер-гидротехник.

Она была зачислена в отряд космонавтов на должность кандидата в космонавты-испытатели в 2012 году, пройдя первый открытый отбор. До этого в отряд набирались либо военные летчики, либо сотрудники ракетно-космической отрасли.

Тема: Человек и космос
Наедине со звездами: одна ночь с астрофотографами
Crew Dragon с четырьмя астронавтами вернулся на Землю
Телескоп Hubble увидел рождение планеты
США объявили космос зоной боевых действий
смотреть все
Технологии #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Кандидат в мэры Нью-Йорка из Сибири попросил россиян быть позитивнее
Озера Забайкалья остались без краснокнижных уток
Лечение рака электродами впервые начали применять в Томске
Девочка в Новосибирске разбила лицо, играя в опасном лабиринте
Самое популярное
Как проверить знания перед экзаменами онлайн
Игра Metro Exodus получила фотореалистичную графику
Игра World of Tanks вышла в Steam
Тимати выгнал из шоу «Холостяк» главную фаворитку
Обсуждение (1)
Картина дня
«Большая семерка» обсудит план борьбы с Россией
Роспотребнадзор посоветовал провести праздники за городом
Роскачество предупредило о мошенничестве с соцвыплатами
Эксперты предсказали охлаждение рынка ипотеки и повышение ставок
О самом главном
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Пять антитрендов косметологии: как дамы портят внешность
Все статьи
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

jeryakob

Никогда такого не было, и вот опять... (с)

Uynachalnica

Это не эксперты, а капитаны Очевидность!

Jek

Иногда мне кажется, что большинство людей навсегда застряли в прошлом. В тёмном, мрачном прошлом, где...

sib_man9

этих экспертов лет как 15 пора уже разогнать , все прекрасно и без них понимают что цены росли растут...
Sibnet.Ru