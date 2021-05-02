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Глава Минздрава заявил о напряженной ситуации с Covid

Источник:
«Россия-1»
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Фото: © Sibnet.ru

Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, под наблюдением находятся более 300 тысяч инфицированных, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко

«Ситуация с коронавирусом пока остается все-таки напряженной. Под наблюдением находятся более 300 тысяч больных», — сказал Мурашко в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1».

Министр также отметил, что майские праздники были продлены для того, чтобы разорвать цепь передачи инфекции.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, с начала пандемии зарегистрировано 4 823 255 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 4 443 922 человека, умерли 110 862.

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