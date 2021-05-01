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Заработала новая формула расчета цены бензина

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Скорректированный демпфирующий механизм на топливо заработал в России с 1 мая, он призван удержать динамику цен на бензин в пределах инфляции.

В рамках скорректированного механизма индикативная цена бензина будет снижена на 4 тысячи рублей по сравнению с действующей ставкой до конца 2021 года. В 2022 году снизить цену планируется на 2,7 тысячи рублей по сравнению с установленной в Налоговом кодексе ставкой.

С 1 января 2023 года власти проиндексируют индикативную цену бензина на 3%. Также планируется снизить с 5% до 3% ежегодную индексацию базовых цен, которая применяется для расчета демпфера по дизельному топливу

В результате объем компенсаций нефтеперерабатывающим компаниям вырастет. Расходы на корректировку демпферного механизма из бюджета составят 350 миллиардов рублей, взамен государство ждет стабилизации цен на бензин.

Демпфирующий механизм работает в обе стороны. Бюджет доплачивает нефтяным компаниям, поставляющим топливо на внутренний рынок, в случае высоких мировых цен на топливо, а также изымает часть доходов, когда работа на внутренний рынок выгоднее.

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