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Путин запретил чиновникам иностранное гражданство

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Запрет на иностранное гражданство и вид на жительство для государственных служащих вводится в России, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Запрет на иностранное гражданство и вид на жительство за рубежом распространяется на государственные должности председателя, зампредседателя и аудиторов Счетной палаты, председателя ЦБ РФ, его заместителей, губернаторов.

Также в списке должности чрезвычайного и полномочного посла РФ в иностранном государстве и постоянного представителя страны при международной организации, уполномоченных по правам при президенте.

Запрет распространяется на военнослужащих ВС РФ, войск национальной гвардии, спасательных воинских формированиях МЧС, СВР, органов ФСБ, ФСО, органов военной прокуратуры, военных следственных органов, сотрудников органов госохраны, таможни, СКР, органов внутренних дел, федеральной противопожарной службы, работников уголовно-исполнительной системы.

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