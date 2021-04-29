Готовивших теракты украинских нацистов задержали по всей России

Федеральная служба безопасности России задержала в девяти российских городах 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества «М.К.У.», сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Аресты были проведены в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, Пущино Московской области, Переславль-Залесском Ярославской области.

Задержанные причастны причастных к совершению насильственных преступлений, «пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооруженных нападений на граждан», говорится в сообщении.

В ходе обысков были изъяты: холодное оружие, электронные носители информации и средства коммуникации, содержащие «инструкции по изготовлению средств террора, сведения о совершенных и планируемых террористических и экстремистских преступлениях, видеоотчеты о проведенных насильственных акциях, направленных главарю «М.К.У.» Краснову Е.С., а также переписку с ним», уточняет ЦОС ФСБ.

Задержанные подтвердили, что «Краснов Е.С. с территории Украины осуществлял координацию их преступной деятельности, выдавая им конкретные указания и призывы к совершению террористических актов и экстремистских преступлений на территории Российской Федерации».

В рамках возбужденных уголовных дел проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на вскрытие всех эпизодов их противоправной деятельности, сказано в сообщении.