Готовивших теракты украинских нацистов задержали по всей России

Федеральная служба безопасности России задержала в девяти российских городах 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества «М.К.У.», сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Аресты были проведены в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, Пущино Московской области, Переславль-Залесском Ярославской области.
Задержанные причастны причастных к совершению насильственных преступлений, «пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооруженных нападений на граждан», говорится в сообщении.
В ходе обысков были изъяты: холодное оружие, электронные носители информации и средства коммуникации, содержащие «инструкции по изготовлению средств террора, сведения о совершенных и планируемых террористических и экстремистских преступлениях, видеоотчеты о проведенных насильственных акциях, направленных главарю «М.К.У.» Краснову Е.С., а также переписку с ним», уточняет ЦОС ФСБ.
Задержанные подтвердили, что «Краснов Е.С. с территории Украины осуществлял координацию их преступной деятельности, выдавая им конкретные указания и призывы к совершению террористических актов и экстремистских преступлений на территории Российской Федерации».
В рамках возбужденных уголовных дел проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на вскрытие всех эпизодов их противоправной деятельности, сказано в сообщении.
Иркут 69Так вот для чего москвари скупали территорию на побережье возле Турки... 👎А разговоры насчёт аквапарка,...
Praetorianблин, это все что сейчас эта страна может при таком управлении.. тупо продавать ресурсы
jeryakobПрямо тянет процитировать солнцеликого. Кто как обзывается, сам так называется)
Иркут 69А кто это, Медведев...? И почему нам необходимо знать о мнении какого то невнятного человечка, сидящего...