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Выпускники в Новосибирске будут учиться в праздники

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Дополнительные праздничные дни в Новосибирске не распространятся на выпускные классы школ, решение по остальным ученикам будут принимать непосредственно руководители образовательных учреждений, сообщил журналистам в среду мэр города Анатолий Локоть.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин объявил нерабочими днями, помимо традиционных майских праздников, также 4-7 мая. Локоть сообщил, что окончательного решения еще не принято, но, по предварительным данным, девятые и 11-е классы Новосибирска в эти дни будут учиться.

«По остальным непосредственно администрации школ принимают решения. Если примут решение о каникулах, то для них на такое же количество дней будет продлен учебный год», – сказал мэр.

Но, пояснил он, окончательно об этом можно будет говорить тогда, когда власти города получат соответствующие регламентирующие документы.

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Топ комментариев

025Maks

Полюбому, они сами бухие были, и барагозили по полной... вот егерь и отработал.

ychuxa

да не будет никакого усиления( как это не печально), огромная вероятность, что до конца года 100 будет...

Grossmeister38rus

необязательными для некоторых компаний )))

jeryakob

Ктото же из создателей этой корзинки хотел прожить на 11 тыс . Но блин, деньги кончились в первый день,...
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