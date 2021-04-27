Выпускники в Новосибирске будут учиться в праздники

Дополнительные праздничные дни в Новосибирске не распространятся на выпускные классы школ, решение по остальным ученикам будут принимать непосредственно руководители образовательных учреждений, сообщил журналистам в среду мэр города Анатолий Локоть.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин объявил нерабочими днями, помимо традиционных майских праздников, также 4-7 мая. Локоть сообщил, что окончательного решения еще не принято, но, по предварительным данным, девятые и 11-е классы Новосибирска в эти дни будут учиться.

«По остальным непосредственно администрации школ принимают решения. Если примут решение о каникулах, то для них на такое же количество дней будет продлен учебный год», – сказал мэр.

Но, пояснил он, окончательно об этом можно будет говорить тогда, когда власти города получат соответствующие регламентирующие документы.