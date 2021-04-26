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«Оскар» за лучший фильм получила «Земля кочевников»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Земля кочевников»

Фильм «Земля кочевников» победил в главной номинации «Оскара», а Хлоя Чжао получила награду как лучший режиссер.

В номинации «Лучший фильм» были представлены «Минари», «Девушка, подающая надежды», «Манк», «Отец», «Суд над чикагской семеркой», «Звук металла» и «Иуда и черный мессия» и «Земля кочевников», которому и была вручена награда.

Смотреть фильм «Земля кочевников в Wink»

Статуэтку за лучшую мужскую роль получил Энтони Хопкинс (за фильм «Отец»), лучшая женская роль у Фрэнсис Макдорманд в «Земле кочевников». церемонии режиссер «Земли кочевников» Хлоя Чжао стала второй в истории женщиной, победившей в номинации «Лучшая режиссура».

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