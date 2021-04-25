Неваляшку разоблачили в шоу «Маска» на НТВ

Шоу «Маска» на НТВ в 11-м выпуске покинул участник в костюме неваляшки, под маской скрывался Стас Пьеха.

В 11-м выпуске шоу «Маска» в номинацию попали неваляшка и заяц. В финал прошли артисты, скрывающиеся под масками ламы, змеи и крокодила. После дополнительного голосования члены жюри спасли зайца, а маску решили снять с неваляшки.

В финале выпуска будут известны маски-номинанты: одного участника могут спасти зрители, находящиеся в студии, а окончательное решение, кто из участников снимет маску, примет звездное жюри.