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Пешеходный мост обрушился на дорогу в Екатеринбурге. ВИДЕО

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Пешеходный мост обрушился на проезжую часть Екатеринбургской кольцевой автодороги, сообщает пресс-служба ГИБДД города. Пострадавших нет.

Причиной инцидента могло стать то, что у проезжавшего в это время под мостом грузовика МАЗ с негабаритным грузом лопнули сразу два колеса. В результате этого груз — оборудование для обработки камней — подбросило вверх, уточнили РИА Новости в полиции.


На месте ЧП образовалась пятикилометровая пробка. Туда доставили два 50-тонных крана, чтобы сдвинуть мост с проезжей части.

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Топ комментариев

klopman

Да. Почему-то начальники и прокуроры всегда гибнут на "охотах".

Uynachalnica

Цитатав ходе конфликта - похоже не с тем права качать начали...

Grossmeister38rus

Копить ? С нынешними ценами )) Смешно

лачинов

Закон - тайга. Начальники видать не в курсе были.
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