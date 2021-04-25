Пешеходный мост обрушился на дорогу в Екатеринбурге. ВИДЕО

Пешеходный мост обрушился на проезжую часть Екатеринбургской кольцевой автодороги, сообщает пресс-служба ГИБДД города. Пострадавших нет.

Причиной инцидента могло стать то, что у проезжавшего в это время под мостом грузовика МАЗ с негабаритным грузом лопнули сразу два колеса. В результате этого груз — оборудование для обработки камней — подбросило вверх, уточнили РИА Новости в полиции.

На месте ЧП образовалась пятикилометровая пробка. Туда доставили два 50-тонных крана, чтобы сдвинуть мост с проезжей части.