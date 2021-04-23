НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Елена Темникова спела в новом трейлере к фильму «Девятаев»

Источник:
Sibnet.ru
163 0
Фото: © кадр из видео

Новый трейлер фильма «Девятаев» с Павлом Прилучным в главной роли опубликовали в Сети за неделю до премьеры. Песню к нему записала певица Елена Темникова.

Военная драма «Девятаев» основана на реальных событиях. Фильм рассказывает о советском летчике, сбитом над вражеской территорией. Герой попадает в плен и перед ним встает выбор: умереть в концлагере или снова подняться в небо – но на стороне немцев. Летчик выбирает третий вариант – побег.

Фоновую песню во втором трейлере к фильму поет Елена Темникова. Певица призналась в Instagram, что для нее радостно стать частью военного проекта Тимура Бекмамбетова — режиссера «Девятаева».

«Очень жду это сильное и героическое кино. Трейлер просто сносит. Уверена, кино будет невероятным», — написала Темникова.

Главную роль в фильме «Девятаев» сыграл Павел Прилучный. Также в проекте задействованы Павел Чинарев, Тимофей Трибунцев, Кирилл Плетнев, Алексей Филимонов. Картина выходит в прокат 29 апреля.

Еще по теме
Джейсон Стейтем высказался о возвращении в «Форсаж»
Фильм Гая Ричи «Гнев человеческий» выходит в прокат
Сериал «Чики» про бывших проституток покажут на СТС
Фильм «Воланд» по «Мастеру и Маргарите» снимут в России
смотреть все
Культгид #Кинематограф #Музыка
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
«Авангард» проиграл ЦСКА в третьей игре финала Чемпионата КХЛ
Детсады «заминировали» в Новосибирске
Физики СО РАН создали «машину времени» для археологов
Дочь ветерана в Новосибирске пожаловалась на издевательства подростков
Самое популярное
Плетнева рассказала о процветании артистической проституции
Полицейский в Новосибирске застрелил бежавшего задержанного
Разведка предсказала голод и беспорядки в ближайшие годы
Россия выйдет из проекта МКС
Обсуждение (0)
Топ комментариев

лачинов

Похоже появились желающие отобрать у США лавры мирового жандарма. Теперь Украина будет указывать кому...

Gunja

Не смотри больше Рен-Тв , оно плохо на тебя действует))

Gunja

"Путин напомнил, что за последние 30 лет Россия сократила выбросы парниковых газов сильнее, чем другие...

Nik3316

а Байден дипломат от куда? и кто из них старый дед? и дипломаты ли они вообще.... прими таблеточку
Sibnet.Ru