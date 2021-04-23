Елена Темникова спела в новом трейлере к фильму «Девятаев»

Новый трейлер фильма «Девятаев» с Павлом Прилучным в главной роли опубликовали в Сети за неделю до премьеры. Песню к нему записала певица Елена Темникова.

Военная драма «Девятаев» основана на реальных событиях. Фильм рассказывает о советском летчике, сбитом над вражеской территорией. Герой попадает в плен и перед ним встает выбор: умереть в концлагере или снова подняться в небо – но на стороне немцев. Летчик выбирает третий вариант – побег.

Фоновую песню во втором трейлере к фильму поет Елена Темникова. Певица призналась в Instagram, что для нее радостно стать частью военного проекта Тимура Бекмамбетова — режиссера «Девятаева».

«Очень жду это сильное и героическое кино. Трейлер просто сносит. Уверена, кино будет невероятным», — написала Темникова.

Главную роль в фильме «Девятаев» сыграл Павел Прилучный. Также в проекте задействованы Павел Чинарев, Тимофей Трибунцев, Кирилл Плетнев, Алексей Филимонов. Картина выходит в прокат 29 апреля.