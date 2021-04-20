Меркель заявила о решении достроить «Северный поток — 2»

Германия, несмотря на мнение других стран ЕС, приняла решение в пользу «Северного потока — 2», заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, обращаясь к участникам весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

«Мы выступили за то, чтобы Украина оставалась страной — транзитером российского газа», — сказала Меркель. «Я знаю, что есть разногласия по поводу «Северного потока — 2», — цитирует ТАСС Меркель

По ее словам, здесь виден «конфликт, который гораздо шире и сосредоточен на вопросе, в какой мере мы хотим поддерживать торговлю с Россией, прежде всего в энергетической сфере».

«Германия приняла решение в пользу строительства «Северного потока — 2», — подчеркнула Меркель. «Но это политическая борьба, которую многие оценивают иначе», — подчеркнула канцлер.

Проект предполагает строительство газопровода от побережья России до Германии. Против выступают США, продвигающие в Европу свой сжиженный природный газ, а также Польша и Украина.