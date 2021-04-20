Астрономы обнаружили суперземлю неподалеку от Земли

Команда исследователей из Института астрофизики Канарских островов (IAC) обнаружила так называемую суперземлю, расположенную примерно в 36 световых годах от Земли на орбите вокруг красного карлика.

Планета вращается вокруг своей родительской звезды с периодом 2,4 суток. Ее масса примерно в три раза превосходит массу Земли, приводит «Российская газета» сообщение команды исследователей.

«Установленные масса и период предполагают, что это может быть каменистая твердая планета, радиус которой составляет около 1,4 радиуса Земли. Это предположение может быть подтверждено будущими наблюдениями с помощью спутника TESS», — объяснил ведущий автор работы Борха Толедо Падрон.

Ученые отмечают, что новая планета может стать очень удобным объектом будущих исследований наземными телескопами очень большого диаметра. Сама звезда GJ 740 находится недалеко от нашего Солнца, и суперземля расположена близко от своей звезды.